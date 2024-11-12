«Даллас» выиграл первый период матча с «Питтсбургом» со счётом 6:0

В эти минуты в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Питтсбург Пингвинз» встречается с «Даллас Старз». На момент написания новости завершился первый период, счёт 6:0 в пользу «Старз».

«Даллас» забросил шесть безответных шайб в ворота соперника в первую двадцатиминутку. Голами отметились Мэтт Дюшейн, Логан Стэнковен, Мэйсон Марчмент, Миро Хейсканен (дубль) и Тайлер Сегин.

В следующем матче «Даллас» сыграет с «Бостоном», а «Питтсбург» встретится с «Детройтом».

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