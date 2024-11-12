«Даллас» выиграл первый период матча с «Питтсбургом» со счётом 6:0
Поделиться
В эти минуты в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Питтсбург Пингвинз» встречается с «Даллас Старз». На момент написания новости завершился первый период, счёт 6:0 в пользу «Старз».
НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Перерыв
1 : 6
Даллас Старз
Даллас
0:1 Дюшейн (Марчмент, Смит) – 02:33 0:2 Стэнковен (Бенн, Линделль) – 07:13 0:3 Марчмент (Смит) – 10:16 0:4 Хейсканен (Марчмент, Линделль) – 13:09 0:5 Хейсканен – 14:37 0:6 Сегин (Марчмент, Дюшейн) – 18:39 (pp) 1:6 Бовиллье (Пуустинен, Сент-Айвани) – 35:03
«Даллас» забросил шесть безответных шайб в ворота соперника в первую двадцатиминутку. Голами отметились Мэтт Дюшейн, Логан Стэнковен, Мэйсон Марчмент, Миро Хейсканен (дубль) и Тайлер Сегин.
В следующем матче «Даллас» сыграет с «Бостоном», а «Питтсбург» встретится с «Детройтом».
Материалы по теме
Сколько платят игрокам Национальной хоккейной лиги в 2024 году:
Комментарии
- 12 ноября 2024
-
04:22
-
04:00
-
03:49
-
03:02
-
02:47
-
02:09
-
01:47
- 11 ноября 2024
-
23:58
-
23:29
-
23:16
-
22:48
-
22:33
-
21:42
-
21:31
-
21:21
-
21:18
-
21:13
-
21:02
-
20:57
-
20:47
-
20:38
-
20:33
-
20:31
-
20:25
-
19:58
-
19:30
-
18:44
-
18:21
-
17:51
-
17:50
-
17:12
-
16:42
-
16:23
-
15:55
-
15:36