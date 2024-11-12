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«Даллас» выиграл первый период матча с «Питтсбургом» со счётом 6:0

«Даллас» выиграл первый период матча с «Питтсбургом» со счётом 6:0
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В эти минуты в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Питтсбург Пингвинз» встречается с «Даллас Старз». На момент написания новости завершился первый период, счёт 6:0 в пользу «Старз».

НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Перерыв
1 : 6
Даллас Старз
Даллас
0:1 Дюшейн (Марчмент, Смит) – 02:33     0:2 Стэнковен (Бенн, Линделль) – 07:13     0:3 Марчмент (Смит) – 10:16     0:4 Хейсканен (Марчмент, Линделль) – 13:09     0:5 Хейсканен – 14:37     0:6 Сегин (Марчмент, Дюшейн) – 18:39 (pp)     1:6 Бовиллье (Пуустинен, Сент-Айвани) – 35:03    

«Даллас» забросил шесть безответных шайб в ворота соперника в первую двадцатиминутку. Голами отметились Мэтт Дюшейн, Логан Стэнковен, Мэйсон Марчмент, Миро Хейсканен (дубль) и Тайлер Сегин.

В следующем матче «Даллас» сыграет с «Бостоном», а «Питтсбург» встретится с «Детройтом».

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