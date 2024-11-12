Мичков отметился передачей в первом же матче после возвращения в состав «Филадельфии»

В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Сан-Хосе Шаркс».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. В составе «Филадельфии» результативной передачей отметился Матвей Мичков. Россиянин набрал очко в первом же матче после возвращения в состав.

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Напомним, Мичков пропустил два предыдущих матча «Филадельфии», потому что не был включён в состав главным тренером Джоном Тортореллой, который объяснил это решение тем, что таким образом тренерский штаб хочет помочь россиянину.

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