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Мичков отметился передачей в первом же матче после возвращения в состав «Филадельфии»

Мичков отметился передачей в первом же матче после возвращения в состав «Филадельфии»
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В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Сан-Хосе Шаркс».

НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
2-й период
3 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Джонсон (Ришар) – 01:40     2:0 Конечны (Мичков, Андре) – 15:56 (pp)     3:0 Мичков (Пилинг, Замула) – 25:09     3:1 Томпсон (Эклунд, Гранлунд) – 35:29    

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. В составе «Филадельфии» результативной передачей отметился Матвей Мичков. Россиянин набрал очко в первом же матче после возвращения в состав.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, Мичков пропустил два предыдущих матча «Филадельфии», потому что не был включён в состав главным тренером Джоном Тортореллой, который объяснил это решение тем, что таким образом тренерский штаб хочет помочь россиянину.

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