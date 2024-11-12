Мичков забил гол в матче с «Сан-Хосе». Это его первая игра после возвращения в состав
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В эти минуты в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Филадельфия Флайерз» принимает на своей площадке «Сан-Хосе Шаркс». На момент написания новости идёт второй период, счёт 3:0 в пользу хозяев.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
2-й период
3 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Джонсон (Ришар) – 01:40 2:0 Конечны (Мичков, Андре) – 15:56 (pp) 3:0 Мичков (Пилинг, Замула) – 25:09 3:1 Томпсон (Эклунд, Гранлунд) – 35:29
В составе «Филадельфии» третий гол забил российский нападающий Матвей Мичков, также записавший на свой счёт результативную передачу.
Напомним, россиянин вернулся в состав «Флайерз» перед игрой с «Шаркс». Мичков пропустил два предыдущих матча «Филадельфии», потому что не был включён в состав главным тренером Джоном Тортореллой. Тренер объяснил это решение тем, что таким образом тренерский штаб хочет помочь игроку.
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