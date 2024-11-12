Мичков забил гол в матче с «Сан-Хосе». Это его первая игра после возвращения в состав

В эти минуты в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Филадельфия Флайерз» принимает на своей площадке «Сан-Хосе Шаркс». На момент написания новости идёт второй период, счёт 3:0 в пользу хозяев.

В составе «Филадельфии» третий гол забил российский нападающий Матвей Мичков, также записавший на свой счёт результативную передачу.

Напомним, россиянин вернулся в состав «Флайерз» перед игрой с «Шаркс». Мичков пропустил два предыдущих матча «Филадельфии», потому что не был включён в состав главным тренером Джоном Тортореллой. Тренер объяснил это решение тем, что таким образом тренерский штаб хочет помочь игроку.