«Питтсбург» дома разгромно проиграл «Далласу», у Малкина — «-2»

В ночь с 11 на 12 ноября мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Даллас Старз». Победу со счётом 7:1 одержали гости.

У победителей заброшенными шайбами отличились канадские форварды: Мэтт Дюшейн, Логан Стэнковен, Мэйсон Марчмент, Тайлер Сегин и Уайатт Джонстон. Также на счету финского защитника Миро Хейсканена дубль.

В составе «Питтсбурга» единственную шайбу забросил канадский форвард Энтони Бовиллье.

«Питтсбург» продолжит домашнюю серию и встретится с командой «Детройт Ред Уингз» 14 ноября. «Даллас» дома сыграет с «Бостон Брюинз» 15 ноября.