«Питтсбург» дома разгромно проиграл «Далласу», у Малкина — «-2»
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В ночь с 11 на 12 ноября мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Даллас Старз». Победу со счётом 7:1 одержали гости.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 7
Даллас Старз
Даллас
0:1 Дюшейн (Марчмент, Смит) – 02:33 0:2 Стэнковен (Бенн, Линделль) – 07:13 0:3 Марчмент (Смит) – 10:16 0:4 Хейсканен (Марчмент, Линделль) – 13:09 0:5 Хейсканен – 14:37 0:6 Сегин (Марчмент, Дюшейн) – 18:39 (pp) 1:6 Бовиллье (Пуустинен, Сент-Айвани) – 35:03 1:7 Джонстон (Дюшейн, Марчмент) – 55:10 (pp)
У победителей заброшенными шайбами отличились канадские форварды: Мэтт Дюшейн, Логан Стэнковен, Мэйсон Марчмент, Тайлер Сегин и Уайатт Джонстон. Также на счету финского защитника Миро Хейсканена дубль.
В составе «Питтсбурга» единственную шайбу забросил канадский форвард Энтони Бовиллье.
«Питтсбург» продолжит домашнюю серию и встретится с командой «Детройт Ред Уингз» 14 ноября. «Даллас» дома сыграет с «Бостон Брюинз» 15 ноября.
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