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Гол, ассист и победный буллит Мичкова помогли «Филадельфии» обыграть «Сан-Хосе» в НХЛ

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Филадельфия Флайерз» принимала на своей площадке «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева одержали победу после серии буллитов со счётом 4:3.

Хозяева за первые 25 минут игры забросили три безответные шайбы, в их составе отличились: Эрик Джонсон, Трэвис Конечны и российский форвард Матвей Мичков, на счету которого сегодня также результативная передача. В активе защитника Егора Замулы — ассист.

Далее до окончания встречи гостям тоже удалось отличиться трижды, забивали Джек Томпсон, Микаэль Гранлунд и Баркли Гудроу. Таким образом основное время завершилось вничью и матч перешёл в овертайм, который победителя не выявил.

В серии послематчевых буллитов победный бросок в свой актив записал Матвей Мичков, чем принёс победу «Филадельфии».

«Флайерз» поднялись на 12 место турнирной таблицы Востока с 14 очками, «Сан-Хосе» идёт 15-м на Западе — 13 очков.