Матвей Мичков признан первой звездой матча «Филадельфия» — «Сан-Хосе»

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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Филадельфия Флайерз» принимала на своей площадке «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева одержали победу после серии буллитов со счётом 4:3. После окончания встречи пресс-служба лиги назвала трёх лучших хоккеистов данного матча.

Первой звездой стал российский форвард «Филадельфии» Матвей Мичков, в активе которого сегодня заброшенная шайба, ассист и победный буллит.

Второй звездой признали канадского форварда победителей Трэвиса Конечны, отличившегося заброшенной шайбой. Третья звезда — финский нападающий «Сан — Хосе» Микаэль Гранлунд, отметившийся голом и ассистом.

«Флайерз» поднялись на 12 место турнирной таблицы Востока с 14 очками, «Сан-Хосе» идёт 15-м на Западе — 13 очков.

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