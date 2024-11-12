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Матвей Мичков признан первой звездой матча «Филадельфия» — «Сан-Хосе»

Матвей Мичков признан первой звездой матча «Филадельфия» — «Сан-Хосе»
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Филадельфия Флайерз» принимала на своей площадке «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева одержали победу после серии буллитов со счётом 4:3. После окончания встречи пресс-служба лиги назвала трёх лучших хоккеистов данного матча.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 3
Б
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Джонсон (Ришар) – 01:40     2:0 Конечны (Мичков, Андре) – 15:56 (pp)     3:0 Мичков (Пилинг, Замула) – 25:09     3:1 Томпсон (Эклунд, Гранлунд) – 35:29     3:2 Гранлунд (Эклунд, Зеттерлунд) – 38:33     3:3 Гудроу (Тран, Сеси) – 57:36     4:3 Мичков – 65:00    

Первой звездой стал российский форвард «Филадельфии» Матвей Мичков, в активе которого сегодня заброшенная шайба, ассист и победный буллит.

Второй звездой признали канадского форварда победителей Трэвиса Конечны, отличившегося заброшенной шайбой. Третья звезда — финский нападающий «Сан — Хосе» Микаэль Гранлунд, отметившийся голом и ассистом.

«Флайерз» поднялись на 12 место турнирной таблицы Востока с 14 очками, «Сан-Хосе» идёт 15-м на Западе — 13 очков.

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