Павел Дацюк эмоционально прокомментировал включение себя в Зал хоккейной славы НХЛ

Легендарный российский хоккеист, олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк прокомментировал своё вхождение в Зал славы НХЛ.

«Дамы и господа, уважаемые члены Зала славы, друзья и семья: прежде всего я стою здесь сегодня с огромной благодарностью к богу. Через все взлёты и падения, победы и поражения вера сопровождала меня на протяжении всей жизни. Я искренне верю, что каждый шаг на моём пути был сделан с божьей помощью.

Моим родителям, которые, к сожалению, уже не с нами, — вы были моей опорой. Вы привили мне ценности упорного труда и самопожертвования. С ранних утренних тренировок до долгих поездок — вы всегда были рядом. Мама, папа, сестра — спасибо за вашу любовь и веру в меня, даже когда я ошибался. Вы дали мне любовь, и вы живёте в моём сердце.

Мой успех был бы невозможен без моей семьи, которая поддерживала меня во всём. Мы праздновали наши победы вместе, и вы терпели моё ворчание после поражений. Моей жене, моим детям — вы мои крылья, моё вдохновение и моя надёжная гавань. Вы приносили жертвы, чтобы я мог следовать своей мечте. Каждый раз, выходя на лёд, я нёс вас с собой. Я очень вас люблю.

Я также хотел бы поблагодарить тренеров и наставников, которые формировали мою карьеру: Валерия Голухова, Владимира Крикунова, Скотти Боумэна, Майка Бэбкока и их ассистентов. Вы научили меня не только дисциплине и игровым навыкам, но и ценностям лидерства, стойкости и единства в команде. Каждый из вас сыграл ключевую роль в моём росте как игрока и как личности.

Моим друзьям — мы прошли длинный путь плечом к плечу. Мы росли вместе и подталкивали друг друга к лучшему. Спасибо за вашу постоянную поддержку и верность.

И, конечно, моим товарищам по команде. Особая благодарность Игорю Ларионову, а также Стиву Айзерману, Хенрику Зеттербергу, Никласу Лидстрёму, Бретту Халлу, Крису Челиосу, Сергею Фёдорову, Томасу Хольмстрёму, Брэндану Шэнахану, Крису Дрэйперу, Илье Ковальчуку, Евгению Малкину, Александру Овечкину и другим. Хоккей — это командный спорт, и я не стоял бы здесь без каждого из вас. Мы боролись на льду вместе, создавали связи в раздевалке и делили незабываемые моменты. Мне повезло играть рядом с величайшими спортсменами, и я всегда буду ценить наше время вместе.

Семье Илич и руководству, вы верили в меня и предоставляли мне возможности. Кен Холланд, Джим Нилл и Джим Девеллано — я искренне благодарен. Ваша вера в меня позволила мне расти и двигаться вперёд, даже в самые трудные времена. Слова не могут выразить мою благодарность.

Персоналу «Детройт Ред Уингз»: врачам, тренерам и, конечно, персоналу «Джо Луис Арены» — спасибо. Вы лучшие. Отдельная благодарность скауту Хокану Андерссону, который нашёл меня, и моему первому агенту Гарри Гринштейну, который привёл меня в НХЛ. Также хочу поблагодарить моего друга, который позже стал моим агентом, Дэна Мильштейна. У нас всех есть много историй, которые мы будем помнить.

Также хочу выразить благодарность болельщикам. Ваша страсть, преданность и энергия делают этот спорт особенным. Будь то на арене или за её пределами, ваша поддержка придавала каждому моменту на льду большее значение. Спасибо, что вы были сердцем моей игры.

Хочу поблагодарить журналистов из Детройта, особенно Микки, Кена и других, кто освещал нашу команду.

И, наконец, я должен поблагодарить своих соперников. Вы были моим кошмаром. Вы делали меня лучше, заставляли работать усерднее и не позволяли останавливаться. Наши битвы, наши соперничества — всё это помогло мне стать тем, кто я есть. Вы были важной частью моего пути, и я уважаю каждого из вас.

Стоя здесь сегодня, я осознаю, что быть введённым в Зал славы хоккея — это огромная честь, о которой я даже не мог мечтать. Но этот момент — не только мой, он разделён со всеми вами.

В завершение я хотел бы посвятить это достижение своим родителям и поблагодарить бога», — сказал Дацюк на церемонии в Торонто.

Дацюк готовится войти в Зал хоккейной славы