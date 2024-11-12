Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

12 ноября главные новости спорта, результаты тенниса, хоккея, футбола, НХЛ, КХЛ, ATP

Яркое возвращение Мичкова в НХЛ, Рублёв проиграл Звереву на Итоговом. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков после пропуска двух игр отметился голом, ассистом и победным буллитом в матче НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс», Андрей Рублёв в первом матче группового этапа Итогового турнира АТР проиграл Александру Звереву, санкт-петербургский СКА повторил клубный антирекорд по количеству поражений подряд. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Гол, ассист и победный буллит Мичкова помогли «Филадельфии» обыграть «Сан-Хосе» в НХЛ.
  2. Андрей Рублёв проиграл Александру Звереву на старте Итогового турнира ATP — 2024.
  3. СКА повторил клубный антирекорд в КХЛ при Романе Ротенберге.
  4. Ротенберг прокомментировал очередное удаление Кузнецова, приведшее к голу в ворота СКА.
  5. Павел Дацюк стал членом Зала хоккейной славы НХЛ.
  6. Капризов едва не повторил уникальное достижение Гретцки в НХЛ.
  7. Бывший игрок клубов РПЛ Давиташвили стал лучшим футболистом Лиги 1 в октябре.
  8. Тренер «Филадельфии» резко ответил на вопрос о Матвее Мичкове.
  9. Янник Синнер получил трофей за звание первой ракетки мира по итогам сезона.
  10. Месси прокомментировал поражение в матче с «Атлантой Юнайтед».
  11. 34-очковый дабл-дабл Вембаньямы помог «Сан-Антонио» уверенно победить «Сакраменто».
  12. Итоговый турнир ATP — 2024: результаты матчей 11 ноября, турнирная сетка.
Материалы по теме
Топ-матчи вторника: «Спартак» — «Локо» в КХЛ, Медведев против де Минора плюс НБА
Топ-матчи вторника: «Спартак» — «Локо» в КХЛ, Медведев против де Минора плюс НБА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android