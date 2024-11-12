Яркое возвращение Мичкова в НХЛ, Рублёв проиграл Звереву на Итоговом. Главное к утру
Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков после пропуска двух игр отметился голом, ассистом и победным буллитом в матче НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс», Андрей Рублёв в первом матче группового этапа Итогового турнира АТР проиграл Александру Звереву, санкт-петербургский СКА повторил клубный антирекорд по количеству поражений подряд. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Гол, ассист и победный буллит Мичкова помогли «Филадельфии» обыграть «Сан-Хосе» в НХЛ.
- Андрей Рублёв проиграл Александру Звереву на старте Итогового турнира ATP — 2024.
- СКА повторил клубный антирекорд в КХЛ при Романе Ротенберге.
- Ротенберг прокомментировал очередное удаление Кузнецова, приведшее к голу в ворота СКА.
- Павел Дацюк стал членом Зала хоккейной славы НХЛ.
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