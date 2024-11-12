Яркое возвращение Мичкова в НХЛ, Рублёв проиграл Звереву на Итоговом. Главное к утру

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков после пропуска двух игр отметился голом, ассистом и победным буллитом в матче НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс», Андрей Рублёв в первом матче группового этапа Итогового турнира АТР проиграл Александру Звереву, санкт-петербургский СКА повторил клубный антирекорд по количеству поражений подряд. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».