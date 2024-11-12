НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 12 ноября
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Сегодня, 12 ноября, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре встречи, ещё одна продолжается в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 3
Б
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Джонсон (Ришар) – 01:40 2:0 Конечны (Мичков, Андре) – 15:56 (pp) 3:0 Мичков (Пилинг, Замула) – 25:09 3:1 Томпсон (Эклунд, Гранлунд) – 35:29 3:2 Гранлунд (Эклунд, Зеттерлунд) – 38:33 3:3 Гудроу (Тран, Сеси) – 57:36 4:3 Мичков – 65:00
НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 7
Даллас Старз
Даллас
0:1 Дюшейн (Марчмент, Смит) – 02:33 0:2 Стэнковен (Бенн, Линделль) – 07:13 0:3 Марчмент (Смит) – 10:16 0:4 Хейсканен (Марчмент, Линделль) – 13:09 0:5 Хейсканен – 14:37 0:6 Сегин (Марчмент, Дюшейн) – 18:39 (pp) 1:6 Бовиллье (Пуустинен, Сент-Айвани) – 35:03 1:7 Джонстон (Дюшейн, Марчмент) – 55:10 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2024, вторник. 04:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Баклунд – 30:42 2:0 Юбердо (Кузьменко, Вольф) – 31:18 2:1 Мур (Копитар, Байфилд) – 57:29 3:1 Руни (Баклунд, Коронато) – 59:40
НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2024, вторник. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 2
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Евангелиста (Пярссинен, Дель Гаизо) – 01:45 1:1 Тэйвз (Жирар, Тайнэн) – 24:32 2:1 Рантанен (Кивиранта, Маккиннон) – 31:37 2:2 Сиссонс (Йози) – 40:59 3:2 Жирар – 62:46
В данный момент проходит встреча в Вегасе.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2024, вторник. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
3-й период
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Робинсон (Уокер, Котканиеми) – 04:24 0:2 Котканиеми (Нечас, Робинсон) – 12:46 0:3 Стаал – 23:38 (sh) 0:4 Джост (Славин, Друри) – 26:13 1:4 Айкел – 46:11
Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Флорида Пантерз», имея в активе 23 очка после 15 сыгранных встреч.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 28 результативными очками после 15 матчей.
Сезон-2024/2025 стартовал 4 октября. Отметим, что регулярный сезон-2024/2025 завершится в апреле следующего года.
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