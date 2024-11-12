НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 12 ноября

Сегодня, 12 ноября, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре встречи, ещё одна продолжается в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

В данный момент проходит встреча в Вегасе.

Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Флорида Пантерз», имея в активе 23 очка после 15 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 28 результативными очками после 15 матчей.

Сезон-2024/2025 стартовал 4 октября. Отметим, что регулярный сезон-2024/2025 завершится в апреле следующего года.