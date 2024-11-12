Джон Торторелла коротко оценил игру Мичкова во встрече с «Сан-Хосе»

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла коротко оценил игру российского нападающего Матвея Мичкова во встрече с «Сан-Хосе Шаркс».

«Он сыграл хорошо», — приводит слова Тортореллы журналист Джонатан Бейли на своей странице в социальной сети Х.

Отметим, что в игре Мичков забил гол, отдал передачу и реализовал победный буллит.

Напомним, в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Филадельфия Флайерз» принимала на своей площадке «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева одержали победу после серии буллитов со счётом 4:3.