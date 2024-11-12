Маккиннон первым в сезоне НХЛ набрал 30 очков и повторил достижение Сакика в «Колорадо»
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Форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон отметился результативной передачей в матче с «Нэшвилл Предаторз».
В активе 29-летнего канадца стало 30 (7+23) очков в 16 играх регулярки. Маккиннон первым в сезоне добрался до данной отметки.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Маккиннон повторил достижение Джо Сакика в «Колорадо» по скорости достижения 30 баллов. Быстрее форвардов в истории франшизы 30 очков набирали Петер Штястны (14 баллов в сезоне-1987/1988) и Мишель Гуле (15 в сезоне-1987/1988).
Напомним, «Колорадо Эвеланш» в домашнем матче победил «Нэшвилл Предаторз» в овертайме со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2024, вторник. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 2
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Евангелиста (Пярссинен, Дель Гаизо) – 01:45 1:1 Тэйвз (Жирар, Тайнэн) – 24:32 2:1 Рантанен (Кивиранта, Маккиннон) – 31:37 2:2 Сиссонс (Йози) – 40:59 3:2 Жирар – 62:46
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