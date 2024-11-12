Маккиннон первым в сезоне НХЛ набрал 30 очков и повторил достижение Сакика в «Колорадо»

Форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон отметился результативной передачей в матче с «Нэшвилл Предаторз».

В активе 29-летнего канадца стало 30 (7+23) очков в 16 играх регулярки. Маккиннон первым в сезоне добрался до данной отметки.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Маккиннон повторил достижение Джо Сакика в «Колорадо» по скорости достижения 30 баллов. Быстрее форвардов в истории франшизы 30 очков набирали Петер Штястны (14 баллов в сезоне-1987/1988) и Мишель Гуле (15 в сезоне-1987/1988).

Напомним, «Колорадо Эвеланш» в домашнем матче победил «Нэшвилл Предаторз» в овертайме со счётом 3:2.