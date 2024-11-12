Гол Барбашёва не спас «Вегас» от домашнего поражения в игре с «Каролиной»

12 ноября на льду «Ти-Мобайл Арены» в Вегасе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Каролина Харрикейнз». Победу со счётом 5:2 одержали гости.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
На пятой минуте первого периода Эрик Робинсон с передач Шона Уокера и Еспери Котканиеми открыл счёт во встрече. На 13-й минуте периода Еспери Котканиеми с передач Мартина Нечаса и Эрика Робинсона удвоил преимущество гостей.
На четвёртой минуте второго периода Джордан Стаал сделал счёт 3:0. На седьмой минуте периода Тайсон Джост с передач Джейккоба Славина и Джека Друри довёл счёт до крупного.
На седьмой минуте третьего периода Джек Айкел размочил счёт в игре. На 15-й минуте периода Джордан Мартинук с передачи Джордана Стаала забросил пятую шайбу гостей в матче. В конце игры Иван Барбашёв установил окончательный счёт во встрече.
Российский голкипер «Каролины» Пётр Кочетков совершил 31 сейв.
- 12 ноября 2024
-
09:07
-
08:51
-
08:43
-
08:30
-
08:24
-
08:09
-
08:02
-
07:08
-
06:39
-
06:34
-
05:57
-
05:29
-
04:22
-
04:00
-
03:49
-
03:02
-
02:47
-
02:09
-
01:47
- 11 ноября 2024
-
23:58
-
23:29
-
23:16
-
22:48
-
22:33
-
21:42
-
21:31
-
21:21
-
21:18
-
21:13
-
21:02
-
20:57
-
20:47
-
20:38
-
20:33
-
20:31