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Гол Барбашёва не спас «Вегас» от домашнего поражения в игре с «Каролиной»

12 ноября на льду «Ти-Мобайл Арены» в Вегасе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Каролина Харрикейнз». Победу со счётом 5:2 одержали гости.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На пятой минуте первого периода Эрик Робинсон с передач Шона Уокера и Еспери Котканиеми открыл счёт во встрече. На 13-й минуте периода Еспери Котканиеми с передач Мартина Нечаса и Эрика Робинсона удвоил преимущество гостей.

На четвёртой минуте второго периода Джордан Стаал сделал счёт 3:0. На седьмой минуте периода Тайсон Джост с передач Джейккоба Славина и Джека Друри довёл счёт до крупного.

На седьмой минуте третьего периода Джек Айкел размочил счёт в игре. На 15-й минуте периода Джордан Мартинук с передачи Джордана Стаала забросил пятую шайбу гостей в матче. В конце игры Иван Барбашёв установил окончательный счёт во встрече.

Российский голкипер «Каролины» Пётр Кочетков совершил 31 сейв.