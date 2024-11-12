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Вегас — Каролина, результат матча 12 ноября 2024, счет 2:5, НХЛ 2024-2025

Гол Барбашёва не спас «Вегас» от домашнего поражения в игре с «Каролиной»
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12 ноября на льду «Ти-Мобайл Арены» в Вегасе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Каролина Харрикейнз». Победу со счётом 5:2 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2024, вторник. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Робинсон (Уокер, Котканиеми) – 04:24     0:2 Котканиеми (Нечас, Робинсон) – 12:46     0:3 Стаал – 23:38 (sh)     0:4 Джост (Славин, Друри) – 26:13     1:4 Айкел – 46:11     1:5 Мартинук (Стаал, Славин) – 54:28     2:5 Барбашёв (Хольц, Айкел) – 59:47 (pp)    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На пятой минуте первого периода Эрик Робинсон с передач Шона Уокера и Еспери Котканиеми открыл счёт во встрече. На 13-й минуте периода Еспери Котканиеми с передач Мартина Нечаса и Эрика Робинсона удвоил преимущество гостей.

На четвёртой минуте второго периода Джордан Стаал сделал счёт 3:0. На седьмой минуте периода Тайсон Джост с передач Джейккоба Славина и Джека Друри довёл счёт до крупного.

На седьмой минуте третьего периода Джек Айкел размочил счёт в игре. На 15-й минуте периода Джордан Мартинук с передачи Джордана Стаала забросил пятую шайбу гостей в матче. В конце игры Иван Барбашёв установил окончательный счёт во встрече.

Российский голкипер «Каролины» Пётр Кочетков совершил 31 сейв.

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