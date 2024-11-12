Матвей Мичков высказался о пропуске двух игр «Филадельфии» по решению Тортореллы

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков прокомментировал пропуск двух матчей «лётчиков» по решению главного тренера Джона Тортореллы.

«Это было хорошее время, чтобы отдохнуть и перезагрузиться, пока команда находилась во Флориде», — приводит слова Мичкова журналист Джонатан Бейли на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Мичков пропустил гостевые встречи «Филадельфии» с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1 Б) и «Флоридой Пантерз» (3:4 Б).

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Филадельфия Флайерз» принимала на своей площадке «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева одержали победу после серии буллитов со счётом 4:3.

В игре Мичков забил гол, отдал передачу и реализовал победный буллит.