Мичков несколько раз ударил в лицо Селебрини и получил удаление в преддверии овертайма

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков получил малый штраф за стычку с первым номером драфта-2024 форвардом «Сан-Хосе Шаркс» Маклином Селебрини.

В самом конце третьего периода Мичков несколько раз ударил в лицо Селебрини. Судьи выписали Матвею малый штраф, и «лётчики» начали овертайм в меньшинстве.

ВИДЕО

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Филадельфия Флайерз» принимала на своей площадке «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева одержали победу после серии буллитов со счётом 4:3.

В игре Мичков забил гол, отдал передачу и реализовал победный буллит.