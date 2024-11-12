Мичков несколько раз ударил в лицо Селебрини и получил удаление в преддверии овертайма
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Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков получил малый штраф за стычку с первым номером драфта-2024 форвардом «Сан-Хосе Шаркс» Маклином Селебрини.
В самом конце третьего периода Мичков несколько раз ударил в лицо Селебрини. Судьи выписали Матвею малый штраф, и «лётчики» начали овертайм в меньшинстве.
В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Филадельфия Флайерз» принимала на своей площадке «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева одержали победу после серии буллитов со счётом 4:3.
В игре Мичков забил гол, отдал передачу и реализовал победный буллит.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 3
Б
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Джонсон (Ришар) – 01:40 2:0 Конечны (Мичков, Андре) – 15:56 (pp) 3:0 Мичков (Пилинг, Замула) – 25:09 3:1 Томпсон (Эклунд, Гранлунд) – 35:29 3:2 Гранлунд (Эклунд, Зеттерлунд) – 38:33 3:3 Гудроу (Тран, Сеси) – 57:36 4:3 Мичков – 65:00
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