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Генменеджер «Миннесоты» Герин оценил игру Кирилла Капризова в нынешнем сезоне НХЛ

Генменеджер «Миннесоты» Герин оценил игру Кирилла Капризова в нынешнем сезоне НХЛ
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Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин высоко оценил игру российского нападающего Кирилла Капризова в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Капризов всегда мотивирован, но я думаю, что у него и Джона (Хайнса — главный тренер «Миннесоты». — Прим. «Чемпионата») сложились действительно хорошие отношения. Я знаю, что Джон постоянно с ним общается. Кирилл — особенный игрок, но даже особенные хоккеисты хотят, чтобы с ними разговаривали, общались, помогали. Я думаю, что то, как они взаимодействуют, идёт на пользу Капризову», — приводит слова Герина сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне Капризов сыграл 15 матчей, в которых записал на свой счёт 28 (9+19) очков.

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