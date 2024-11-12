«Я не беспокоился о том, как он отреагирует». Торторелла — о пропуске Мичковым матчей

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла прокомментировал своё решение оставить российского нападающего Матвея Мичкова в запасе на две игры «лётчиков».
«Я не беспокоился о том, как он отреагирует. Вообще не беспокоился», — приводит слова Тортореллы журналист Джонатан Бейли на своей странице в социальной сети Х.
Напомним, Мичков пропустил гостевые встречи «Филадельфии» с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1 Б) и «Флоридой Пантерз» (3:4 Б).
В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Филадельфия Флайерз» принимала на своей площадке «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева одержали победу после серии буллитов со счётом 4:3.
В игре Мичков забил гол, отдал передачу и реализовал победный буллит.
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