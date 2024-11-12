Главный тренер «Питтсбурга» прокомментировал разгромное поражение от «Далласа»
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Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал разгромное поражение от «Даллас Старз».
«Я не собираюсь сидеть здесь и говорить, что я расстроен, потому что это не так. Я полон решимости заставить нас двигаться в правильном направлении более последовательно. Знаю, что мы можем играть намного лучше, чем сегодня», — приводит слова Салливана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
В ночь с 11 на 12 ноября мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Даллас Старз». Победу со счётом 7:1 одержали гости.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 7
Даллас Старз
Даллас
0:1 Дюшейн (Марчмент, Смит) – 02:33 0:2 Стэнковен (Бенн, Линделль) – 07:13 0:3 Марчмент (Смит) – 10:16 0:4 Хейсканен (Марчмент, Линделль) – 13:09 0:5 Хейсканен – 14:37 0:6 Сегин (Марчмент, Дюшейн) – 18:39 (pp) 1:6 Бовиллье (Пуустинен, Сент-Айвани) – 35:03 1:7 Джонстон (Дюшейн, Марчмент) – 55:10 (pp)
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