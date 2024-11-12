Главный тренер «Питтсбурга» прокомментировал разгромное поражение от «Далласа»

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал разгромное поражение от «Даллас Старз».

«Я не собираюсь сидеть здесь и говорить, что я расстроен, потому что это не так. Я полон решимости заставить нас двигаться в правильном направлении более последовательно. Знаю, что мы можем играть намного лучше, чем сегодня», — приводит слова Салливана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В ночь с 11 на 12 ноября мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Даллас Старз». Победу со счётом 7:1 одержали гости.