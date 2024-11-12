Генменеджер «Миннесоты» ответил на вопрос о новом контракте Кирилла Капризова

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин заявил, что разговор о новом контракте российского нападающего Кирилла Капризова не будет осуществляться по ходу текущего сезона НХЛ.

— Рассматриваете ли вы какие-либо подвижки по контракту в этом сезоне с точки зрения того, какой может быть зарплата Капризова?

— Нет. Мы ещё далеки от этого. Мы просто сосредоточены на сезоне и хотим играть, Кирилл просто хочет играть. Всё остальное решим позже», — приводит слова Герина официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Капризов сыграл 15 матчей, в которых записал на свой счёт 28 (9+19) очков.