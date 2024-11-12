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«Детройт Ред Уингз» поздравил Павла Дацюка с включением в Зал славы НХЛ

«Детройт Ред Уингз» поздравил Павла Дацюка с включением в Зал славы НХЛ
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Пресс-служба «Детройт Ред Уингз» поздравила Павла Дацюка с включением в Зал славы НХЛ.

«Олимпийский чемпион. Обладатель Кубка Стэнли. Волшебник. Член Зала славы», — сказано в сообщении клуба.

Фото: Страница «Детройт Ред Уингз» в социальной сети

Напомним, сегодня, 12 ноября, 46-летний экс-нападающий «Детройт Ред Уингз», СКА, «Автомобилиста» и сборной России Павел Дацюк официально введён в Зал хоккейной славы НХЛ в Торонто.

Дацюк стал 10-м россиянином в Зале славы, вошедшим туда как игрок — ранее высокую честь оказали Владиславу Третьяку, Вячеславу Фетисову, Игорю Ларионову, Павлу Буре, Сергею Фёдорову, Сергею Макарову и Сергею Зубову, Валерию Харламову, Александру Якушеву.

Дацюк является олимпийским чемпионом и двукратным обладателем Кубка Стэнли. Свой последний сезон легендарный хоккеист провёл в «Автомобилисте» в 2020-2021 годах, период с 2009 по 2016 год он провёл в НХЛ, где играл за «Детройт Ред Уингз».

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