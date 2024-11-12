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Салават Юлаев — Лада: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

«Салават Юлаев» — «Лада»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 12 ноября, в Уфе пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» примет на своём льду тольяттинскую «Ладу». Встреча на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2024, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 22 матча, в которых набрал 29 очков. Подопечные Виктора Козлова располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

«Лада» с 23 баллами после 23 встреч занимает восьмое место в таблице Востока.

Отметим, что это первый матч команд в нынешнем сезоне.

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