«Салават Юлаев» — «Лада»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 12 ноября, в Уфе пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» примет на своём льду тольяттинскую «Ладу». Встреча на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 ноября 2024, вторник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 22 матча, в которых набрал 29 очков. Подопечные Виктора Козлова располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

«Лада» с 23 баллами после 23 встреч занимает восьмое место в таблице Востока.

Отметим, что это первый матч команд в нынешнем сезоне.