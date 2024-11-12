«Салават Юлаев» — «Лада»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 12 ноября, в Уфе пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» примет на своём льду тольяттинскую «Ладу». Встреча на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 22 матча, в которых набрал 29 очков. Подопечные Виктора Козлова располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции.
«Лада» с 23 баллами после 23 встреч занимает восьмое место в таблице Востока.
Отметим, что это первый матч команд в нынешнем сезоне.