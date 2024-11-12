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«Для него это может быть уроком». Фетисов — о пропуске Мичковым матчей «Филадельфии»

«Для него это может быть уроком». Фетисов — о пропуске Мичковым матчей «Филадельфии»
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о пропуске российским нападающим «Филадельфии Флайерз» Матвеем Мичковым двух матчей «лётчиков» по решению главного тренера.

«Для него это может быть уроком, надеюсь, он его воспримет как перспективу роста, а не как обиду на кого-то. Многие ребята, выбранные так высоко на драфте, по-разному начинали свою карьеру, и тут обиды надо отодвинуть в сторону, оправдывать доверие тренеров. Надеюсь, это пойдёт ему на пользу», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Напомним, Мичков пропустил гостевые встречи «Филадельфии» с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1 Б) и «Флоридой Пантерз» (3:4 Б).

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