Форвард «Авангарда» Заседа рассказал о своих кондициях после почти годовой паузы в карьере

Нападающий «Авангарда» Матвей Заседа после победного матча со СКА (2:1) рассказал о своих кондициях после практически годовой паузы в карьере. Напомним, до омского клуба форвард провёл последний матч за «Спартак» в декабре 2023 года.

— Матвей, поделись эмоциями от игры со СКА.

— Отличные эмоции! Главное – победа, но мы можем ещё лучше. Мы будем прогрессировать и двигаться дальше. Хочу сказать спасибо всем болельщикам «Авангарда», надеюсь, мы их смогли порадовать.

— Ты давно не играл. В каких ты сейчас кондициях, как адаптация проходит?

— Я все матчи «Авангарда» смотрел, когда был в Хабаровске. Тренировал многие моменты, катался с ребятами. Мне очень помогал тренер, помогала моя семья держать себя в форме как психологически, так и физически. Думаю, что я готов на все 100%. Постараюсь показывать это на льду. Но, конечно, есть куда расти, и сейчас и я, и весь «Авангард» делаем ещё не всё, на что способны, — сказал Заседа в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.