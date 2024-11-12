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Форвард «Авангарда» Заседа рассказал о своих кондициях после почти годовой паузы в карьере

Форвард «Авангарда» Заседа рассказал о своих кондициях после почти годовой паузы в карьере
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Нападающий «Авангарда» Матвей Заседа после победного матча со СКА (2:1) рассказал о своих кондициях после практически годовой паузы в карьере. Напомним, до омского клуба форвард провёл последний матч за «Спартак» в декабре 2023 года.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Буше (Прохоркин, Рейнгардт) – 10:36 (5x5)     2:0 Заседа (Гуляев) – 12:46 (5x4)     2:1 Зыков (Глотов) – 25:03 (5x5)    

— Матвей, поделись эмоциями от игры со СКА.
— Отличные эмоции! Главное – победа, но мы можем ещё лучше. Мы будем прогрессировать и двигаться дальше. Хочу сказать спасибо всем болельщикам «Авангарда», надеюсь, мы их смогли порадовать.

— Ты давно не играл. В каких ты сейчас кондициях, как адаптация проходит?
— Я все матчи «Авангарда» смотрел, когда был в Хабаровске. Тренировал многие моменты, катался с ребятами. Мне очень помогал тренер, помогала моя семья держать себя в форме как психологически, так и физически. Думаю, что я готов на все 100%. Постараюсь показывать это на льду. Но, конечно, есть куда расти, и сейчас и я, и весь «Авангард» делаем ещё не всё, на что способны, — сказал Заседа в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полное интервью с Матвеем Заседой читайте на «Чемпионате»:
«Думаю, план бога был именно таков». Интервью с Заседой, чью карьеру спас «Авангард»
Эксклюзив
«Думаю, план бога был именно таков». Интервью с Заседой, чью карьеру спас «Авангард»
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