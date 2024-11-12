Назаров — о словах Беттмэна: без наших суперзвёзд НХЛ может только мечтать о таких деньгах

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал слова комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна о том, что доходы североамериканской лиги в этом году могут превысить $ 7 млрд.

«С интересом прочитал комментарий комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна, что доходы их лиги, вероятно, превысят $ 7 млрд, а стоимость всех франшиз резко выросла. Мы в очередной раз убеждаемся, что для американцев бизнес превыше всего, но не будем забывать, что значительную часть этих денег приносят российские звёзды, ставящие НХЛ на уши своей великолепной игрой. Без них о такой доходности можно только мечтать.

Вообще же мы видим, что после окончания президентской кампании в США отношения между двумя супердержавами — Россией и Америкой — постепенно начинают выравниваться, заметны небольшие положительные тенденции. Американцы в своём большинстве сделали выбор, а у нас свой путь: мы объединились вокруг нашего национального лидера. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.