Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Назаров — о словах Беттмэна: без наших суперзвёзд НХЛ может только мечтать о таких деньгах

Назаров — о словах Беттмэна: без наших суперзвёзд НХЛ может только мечтать о таких деньгах
Аудио-версия:
Комментарии

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал слова комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна о том, что доходы североамериканской лиги в этом году могут превысить $ 7 млрд.

«С интересом прочитал комментарий комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна, что доходы их лиги, вероятно, превысят $ 7 млрд, а стоимость всех франшиз резко выросла. Мы в очередной раз убеждаемся, что для американцев бизнес превыше всего, но не будем забывать, что значительную часть этих денег приносят российские звёзды, ставящие НХЛ на уши своей великолепной игрой. Без них о такой доходности можно только мечтать.

Вообще же мы видим, что после окончания президентской кампании в США отношения между двумя супердержавами — Россией и Америкой — постепенно начинают выравниваться, заметны небольшие положительные тенденции. Американцы в своём большинстве сделали выбор, а у нас свой путь: мы объединились вокруг нашего национального лидера. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Материалы по теме
«Они ставят лигу на уши, американцы хлопают в ладоши». Назаров — о российских звёздах НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android