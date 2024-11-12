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Экс-игрок СКА — об армейцах: вроде имена громкие, а смотришь — чаще игрок в штрафном боксе

Экс-игрок СКА — об армейцах: вроде имена громкие, а смотришь — чаще игрок в штрафном боксе
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Бывший игрок СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР Константин Меньшиков прокомментировал неудачную серию армейского клуба, которая составляет пять поражений подряд. Накануне, 11 ноября, подопечные Романа Ротенберга уступили «Авангарду» со счётом 1:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Буше (Прохоркин, Рейнгардт) – 10:36 (5x5)     2:0 Заседа (Гуляев) – 12:46 (5x4)     2:1 Зыков (Глотов) – 25:03 (5x5)    

— У СКА страдает реализация, это бросается в глаза. Вроде и моменты команда создаёт, даже при не самой лучшей игре. Но с реализацией в последних матчах что-то не так. Над этим надо работать на тренировках: выходы один на один с голкипером, два в одного, три в два… Всё должно быть «на автомате». Игроков высокого класса в СКА хватает. Почему они не забивают?

— Может, не хватает последнего паса?
— Не видно чёткого розыгрыша шайбы. Особенно когда СКА играет в большинстве. Шайба должна ходить от защитника к нападающему, от одного борта к другому, доводить её нужно до броска — как в баскетболе. У армейцев не всегда получается. Есть «навал», не хватает тонких комбинаций. И тех, кто способен решать судьбу матчей, лидеров. Вроде имена громкие, а смотришь — чаще игрок в штрафном боксе, чем у чужих ворот, — приводит слова Меньшикова «РБ Спорт».

СКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 32 очка после 26 игр.

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