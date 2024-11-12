Экс-игрок СКА — об армейцах: вроде имена громкие, а смотришь — чаще игрок в штрафном боксе

Бывший игрок СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР Константин Меньшиков прокомментировал неудачную серию армейского клуба, которая составляет пять поражений подряд. Накануне, 11 ноября, подопечные Романа Ротенберга уступили «Авангарду» со счётом 1:2.

— У СКА страдает реализация, это бросается в глаза. Вроде и моменты команда создаёт, даже при не самой лучшей игре. Но с реализацией в последних матчах что-то не так. Над этим надо работать на тренировках: выходы один на один с голкипером, два в одного, три в два… Всё должно быть «на автомате». Игроков высокого класса в СКА хватает. Почему они не забивают?

— Может, не хватает последнего паса?

— Не видно чёткого розыгрыша шайбы. Особенно когда СКА играет в большинстве. Шайба должна ходить от защитника к нападающему, от одного борта к другому, доводить её нужно до броска — как в баскетболе. У армейцев не всегда получается. Есть «навал», не хватает тонких комбинаций. И тех, кто способен решать судьбу матчей, лидеров. Вроде имена громкие, а смотришь — чаще игрок в штрафном боксе, чем у чужих ворот, — приводит слова Меньшикова «РБ Спорт».

СКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 32 очка после 26 игр.