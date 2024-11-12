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«В НХЛ руководствуются своими законами, а не внешней обстановкой». Плющев — о Дацюке

«В НХЛ руководствуются своими законами, а не внешней обстановкой». Плющев — о Дацюке
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал включение в Зал славы НХЛ Павла Дацюка.

«В Зал хоккейной славы включают не просто игроков, которые провели определённое количество матчей — 200-300, миллион. Туда включают мастеров, которые радовали своей игрой тысячи болельщиков, а может, и миллионы. Дацюк демонстрировал своё мастерство на площадке и достиг того уровня, что на некоторых матчах его голы приветствовали стоя. Конечно, включение в Зал славы — это почётная миссия, и для популяризации хоккея и российских хоккеистов это значимый момент.

В НХЛ существуют некоторые свои внутренние законы, которыми они и руководствуются, а не внешней обстановкой. Всякое могло быть, но всё хорошо, и остаётся только поприветствовать включение Павла Дацюка в Зал хоккейной славы», — цитирует Плющева Metaratings.

Дацюк является олимпийским чемпионом и двукратным обладателем Кубка Стэнли. Свой последний сезон легендарный хоккеист провёл в «Автомобилисте» в 2020-2021 годах, период с 2009 по 2016 год он провёл в НХЛ, где играл за «Детройт Ред Уингз».

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