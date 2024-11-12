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Ротенберг: сегодня в «Монреале» нет таких партнёров для Демидова, как в СКА

Ротенберг: сегодня в «Монреале» нет таких партнёров для Демидова, как в СКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о развитии нападающего Ивана Демидова в армейском клубе и сравнил хоккеистов клуба с берегов Невы и «Монреаль Канадиенс».

«Если сравнивать Демидова в прошлом сезоне, когда он был с нами в начале на сборах, и сейчас, то это два совершенно разных хоккеиста. Сейчас это игрок, готовый выигрывать битвы и сражаться с другими на равных. Он готов выигрывать битвы с любым хоккеистом КХЛ. Он прибавил абсолютно во всех аспектах игры. И я вам честно скажу, что не только его упорный труд и наша хорошая работа с ним летом помогли ему развиться, но и его партнёры.

Я вам честно скажу, что сегодня в «Монреале» нет таких партнёров для Ивана, как в СКА. И это позволяет ему развиваться как игроку и как личности. В «Монреале» нет таких центрфорвардов, нет таких крайних нападающих. Конечно, мнения на этот счёт могут различаться. Но это моё мнение», — цитирует Ротенберга RG.

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