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Спартак — Локомотив. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Заседа: нет понимания, почему со мной так поступили в «Спартаке»

Заседа: нет понимания, почему со мной так поступили в «Спартаке»
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Нападающий «Авангарда» Матвей Заседа после победного матча со СКА (2:1) ответил на вопрос о ситуации со «Спартаком». Напомним, сначала московский клуб отправил Заседу в запас, а затем руководство красно-белых долго не могло согласовать необходимую компенсацию за игрока.

— Долго тянулась эпопея с твоим переходом в «Авангард». Была уверенность, что всё закончится хорошо?
— Разные ситуации были… В любом случае нужно всегда верить в лучшее. Все мы ходим под богом, и я думаю, что план бога был именно таков. Я доверял ему.

— Писали, что ты думаешь о завершении карьеры. Потом была информация о переходе в белорусский чемпионат. Что из этого правда?
— С белорусским чемпионатом был вариант, да. Там много хороших команд, это довольно-таки сильная лига. Ещё до всей этой ситуации поддерживал общение с некоторыми ребятами оттуда. В принципе, я мог туда перейти.

— У тебя есть понимание, почему с тобой так поступили в «Спартаке»?
— Нет. В любом случае хорошо, что всё так сложилось. Я очень рад находиться здесь, в «Авангарде». Для меня то, что происходит сейчас – это лучшая ситуация, — сказал Заседа в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.

Полное интервью с Матвеем Заседой читайте на «Чемпионате»:
«Думаю, план бога был именно таков». Интервью с Заседой, чью карьеру спас «Авангард»
Эксклюзив
«Думаю, план бога был именно таков». Интервью с Заседой, чью карьеру спас «Авангард»
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