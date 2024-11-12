«Страшно». Экс-защитник «Колорадо» — об игре против Павла Дацюка

Бывший защитник «Колорадо Эвеланш» Колби Коэн рассказал об игре против Павла Дацюка в НХЛ.

«Каково было играть против Дацюка? Страшно. Мне посчастливилось… или, возможно, не повезло сыграть с ним в предсезонке, когда я был в «Колорадо».

Я никогда не забуду, что у него была такая палка, вся в дырочках. Помню, как по-дружески советовался с Адамом Футом, расспрашивал людей о Дацюке, и лучший совет, который я получил по поводу игры против него, был такой: когда он или Хенрик Зеттерберг выходят на лёд, сделайте себе одолжение и уходите как можно быстрее. Этот парень был силой, с которой приходилось считаться по обе стороны площадки», — приводит слова Коэна Daily Faceoff.