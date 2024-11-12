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Трёхкратный олимпийский чемпион: «Амур» тянет на дно селекция, у хабаровчан рыхлый состав

Трёхкратный олимпийский чемпион: «Амур» тянет на дно селекция, у хабаровчан рыхлый состав
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Трёхкратный олимпийский чемпион, экс-капитан московского «Динамо» Виталий Давыдов рассказал о проблемах хабаровского «Амура» в текущем сезоне КХЛ.

— Моё мнение — «Амур» тянет на дно селекция. Набрали именитых игроков, но не команду. Рыхлый состав.

Читал в прессе, что сейчас Хабаровск пытается кого-то поменять, но желающих приобрести игроков «Амура» вроде бы нет. В этом и есть ответ на все вопросы.

— Кого, на ваш взгляд, «Амуру» не хватает?
— Таким командам нужны узловые игроки, вокруг которых будет строиться вся команда. Навскидку могу назвать Вадима Шипачёва — да, он не молод, но именно такие диспетчеры формируют игру, особенно в большинстве. Загадка, как Хабаровск летом упустил его на трансферном рынке, — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.

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