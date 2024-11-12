Данис Зарипов рассказал, почему выбрал политику, а не работу в спорте

Пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов рассказал, почему выбрал политическую карьеру, а не работу в спорте.

— Самый насущный вопрос: почему политика, а не хоккей?

— Я ожидал этого вопроса. Одним из первых. Не хочется мне об этом говорить, но на данном этапе я сделал свой выбор. И не жалею о нём. Надо учиться чему-то новому. Это то, чем я не мог позволить себе заниматься во время хоккея, во время профессиональной карьеры. Теперь появилось время, поступило предложение, и я с удовольствием его принял.

— Значит, возможная работа в «Ак Барсе» осталась на уровне разговоров?

— Судя по обстоятельствам, сложившимся в нынешней ситуации, получается, что да, — приводит слова Зарипова «ТИ-Спорт».

Напомним, Данис объявил о завершении карьеры после окончания сезона-2022/2023. Зарипов — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — в составе «Металлурга»). Кроме того, Данис является трёхкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014), серебряным и бронзовым призёром мировых первенств.