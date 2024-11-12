Иван Демидов раскрыл, что говорит Евгений Кузнецов после матчей СКА

Нападающий СКА Иван Демидов раскрыл, что говорит форвард Евгений Кузнецов после матчей армейского клуба.

«Он очень опытен. После каждой игры он говорит: «Вы должны немедленно забыть о матче и перевернуть страницу. Хорошая или плохая игра, не имеет значения. Вы должны жить настоящим и готовиться к следующей встрече», — приводит слова Демидова RG.

Напомним, Евгений Кузнецов в нынешнем сезоне провёл 21 матч, в которых забросил семь шайб и отдал 11 результативных передач.

Демидов в 26 играх записал на свой счёт 19 (6+13) баллов.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о развитии нападающего Ивана Демидова в армейском клубе.