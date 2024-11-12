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Иван Демидов раскрыл, что говорит Евгений Кузнецов после матчей СКА

Иван Демидов раскрыл, что говорит Евгений Кузнецов после матчей СКА
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Нападающий СКА Иван Демидов раскрыл, что говорит форвард Евгений Кузнецов после матчей армейского клуба.

«Он очень опытен. После каждой игры он говорит: «Вы должны немедленно забыть о матче и перевернуть страницу. Хорошая или плохая игра, не имеет значения. Вы должны жить настоящим и готовиться к следующей встрече», — приводит слова Демидова RG.

Напомним, Евгений Кузнецов в нынешнем сезоне провёл 21 матч, в которых забросил семь шайб и отдал 11 результативных передач.

Демидов в 26 играх записал на свой счёт 19 (6+13) баллов.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о развитии нападающего Ивана Демидова в армейском клубе.

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