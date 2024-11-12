Плющев: Мичкову будет сложно закрепиться в НХЛ с короной на голове

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил будущее российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова в НХЛ.

«Мичков – очень сложный парень. Здесь может сработать ситуация, что он таким образом доказал свою значимость в команде, сыграв яркий матч минувшей ночью. Но вопрос в том, что будет дальше. Если он так и будет ходить с короной на голове, ему будет очень сложно закрепиться в НХЛ», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Напомним, Мичков пропустил гостевые встречи «Филадельфии» с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1 Б) и «Флоридой Пантерз» (3:4 Б).

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Мичков провёл 14 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал семь результативных передач.