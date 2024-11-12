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Канарейкин — о СКА: то, что происходит, — это внутренние проблемы в команде

Канарейкин — о СКА: то, что происходит, — это внутренние проблемы в команде
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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин высказался о пяти поражениях СКА подряд.

«Ситуация повторяющаяся, ведь в том сезоне у СКА было так же. Конечно, это нехорошо, что такие отрезки в регулярке у них идут. СКА полностью укомплектован, поэтому они должны бороться за Кубок Гагарина. То, что происходит, – это внутренние проблемы в команде. СКА должен быть наверху турнирной таблицы», — приводит слова Канарейкина «Советский спорт».

Напомним, СКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 32 очка после 26 игр. В следующем матче армейский клуб встретится в гостях с «Сибирью» завтра, 13 ноября.

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