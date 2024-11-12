Максим Сушинский оценил работу Бенуа Гру в «Тракторе»

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский оценил работу тренера Бенуа Гру в челябинском «Тракторе».

«Трактор» – неплохая команда, которая неплохо играет. Работа тренерского штаба уже видна. Мы видели, как Хартли построил команду, по сути, за один год. Так что в успехах Гру нет ничего удивительного. Если тренер понимает, что он делает, это приносит успех.

Можно ли ожидать повторения успеха Хартли уже в этом сезоне? Ожидать можно всё что угодно. Итоги будем подводить весной», — приводит слова Сушинского Metaratings.

«Трактор» после 25 матчей текущего регулярного сезона набрал 37 очков и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.