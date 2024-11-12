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Быков предположил, что может означать временный вывод Мичкова из состава «Филадельфии»

Быков предположил, что может означать временный вывод Мичкова из состава «Филадельфии»
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков прокомментировал временный вывод российского нападающего Матвея Мичкова из состава «Филадельфии Флайерз».

«Молодому игроку важно набираться опыта игры. Для этого процесса требуется терпение, много работы для совершенствования своего мастерства и выполнения требований тренерского штаба. Все проходят через этот процесс проб и ошибок. В этой связи тренеры стараются вносить коррективы в игру молодого хоккеиста. Вывод из состава может означать, что руководители стараются постепенно наигрывать Матвея, корректируя его действия.

Это рабочий процесс, где нужно терпеливо совершенствовать игру. Матвей – талантливый игрок, но это совсем другая лига, и нужно время, чтобы он окончательно освоился и стал играть стабильно и результативно. На мой взгляд, тренерский штаб клуба старается тщательно подходить к адаптации игрока. Это пойдёт только на пользу как Матвею, так и команде в будущем.

Опять же, это только моё мнение по ситуации. Возможно, есть и другие причины, которые мы не знаем. Физическая или психологическая усталость тоже может влиять на такое решение. В интересах клуба доводить такого талантливого игрока, как Матвей, до совершенства и наилучшей адаптации к игре в НХЛ», — приводит слова Быкова «Советский спорт».

Напомним, Мичков пропустил гостевые встречи «Филадельфии» с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1 Б) и «Флоридой Пантерз» (3:4 Б). В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Мичков провёл 14 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал семь результативных передач.

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