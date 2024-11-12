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Капризов — главный претендент на «Харт Трофи» по версии ESPN, Кучеров — в тройке

Капризов — главный претендент на «Харт Трофи» по версии ESPN, Кучеров — в тройке
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов является главным претендентом на «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку регулярки НХЛ. — Прим. «Чемпионата») по версии ESPN.

ESPN провели опрос среди хоккейных журналистов США. Сообщается, что 78% опрошенных отдали первое место Капризову.

В тройку основных претендентов вошли российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и лидер «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон.

Отметим, что Капризов набрал 28 очков в 15 матчах текущего сезона. Он сделал 19 голевых передач и забросил девять шайб. В гонке лучших бомбардиров США Кирилл занимает второе место после Маккиннона.

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