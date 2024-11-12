Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ты был моим кошмаром». Бывший защитник НХЛ — о включении Дацюка в Зал славы хоккея

«Ты был моим кошмаром». Бывший защитник НХЛ — о включении Дацюка в Зал славы хоккея
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник клубов НХЛ Майк Коммодор отреагировал на включение Павла Дацюка в Зал хоккейной славы. Россиянин поблагодарил соперников, которых встречал по ходу своей карьеры, и назвал их «своим кошмаром».

«Добро пожаловать в Зал славы, Павел! Ты тоже был моим кошмаром», — написал Коммодор в своём аккаунте в соцсети.

Дацюк стал 10-м россиянином в Зале славы, вошедшим туда как игрок — ранее высокую честь оказали Владиславу Третьяку, Вячеславу Фетисову, Игорю Ларионову, Павлу Буре, Сергею Фёдорову, Сергею Макарову и Сергею Зубову, Валерию Харламову, Александру Якушеву.

Дацюк является олимпийским чемпионом и двукратным обладателем Кубка Стэнли. Свой последний сезон легендарный хоккеист провёл в «Автомобилисте» в 2020-2021 годах, период с 2001 по 2016 годы он провёл в НХЛ, где играл за «Детройт Ред Уингз».

Материалы по теме
«Появится ли ещё в хоккее такой волшебник?» Реакция Америки на введение Дацюка в Зал славы
«Появится ли ещё в хоккее такой волшебник?» Реакция Америки на введение Дацюка в Зал славы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android