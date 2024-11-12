«Ты был моим кошмаром». Бывший защитник НХЛ — о включении Дацюка в Зал славы хоккея

Бывший защитник клубов НХЛ Майк Коммодор отреагировал на включение Павла Дацюка в Зал хоккейной славы. Россиянин поблагодарил соперников, которых встречал по ходу своей карьеры, и назвал их «своим кошмаром».

«Добро пожаловать в Зал славы, Павел! Ты тоже был моим кошмаром», — написал Коммодор в своём аккаунте в соцсети.

Дацюк стал 10-м россиянином в Зале славы, вошедшим туда как игрок — ранее высокую честь оказали Владиславу Третьяку, Вячеславу Фетисову, Игорю Ларионову, Павлу Буре, Сергею Фёдорову, Сергею Макарову и Сергею Зубову, Валерию Харламову, Александру Якушеву.

Дацюк является олимпийским чемпионом и двукратным обладателем Кубка Стэнли. Свой последний сезон легендарный хоккеист провёл в «Автомобилисте» в 2020-2021 годах, период с 2001 по 2016 годы он провёл в НХЛ, где играл за «Детройт Ред Уингз».