Министр спорта РФ Дегтярёв поздравил Павла Дацюка с попаданием в Зал хоккейной славы

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поздравил Павла Дацюка с попаданием в Зал хоккейной славы и назвал это событие признанием вклада российского хоккея в мировой спорт.

«Павел Дацюк официально вошёл в Зал хоккейной славы, и это действительно большое событие для российского спорта. Павел не просто талантливый игрок, а настоящий профессионал, который своим трудом и мастерством оставил яркий след в истории мирового хоккея.

Такие успехи вдохновляют молодёжь на новые спортивные вершины. Введение Дацюка в Зал славы — это признание не только его заслуг, но и вклада российского хоккея в мировой спорт. Поздравляю, Павел!» — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

Дацюк стал 10-м россиянином в Зале славы, вошедшим туда как игрок, — ранее высокую честь оказали Владиславу Третьяку, Вячеславу Фетисову, Игорю Ларионову, Павлу Буре, Сергею Фёдорову, Сергею Макарову и Сергею Зубову, Валерию Харламову, Александру Якушеву.

Дацюк является олимпийским чемпионом и двукратным обладателем Кубка Стэнли. Свой последний сезон легендарный хоккеист провёл в «Автомобилисте» в 2020-2021 годах, период с 2001 по 2016 годы он провёл в НХЛ, где играл за «Детройт Ред Уингз».