Дзюба: Овечкин всё время пытается меня на правах старшего поддавить немножко

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба рассказал об общении с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным и заявил, что 39-летний форвард часто подкалывает его в разговоре. Дзюба считает, что Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в следующем сезоне НХЛ.

— Овечкину пишешь периодически?

— Можем иногда. Мы лучше общаемся, когда встречаемся. У нас с ним бывают забавные столкновения, скажем так. Когда встречаются харизматичные люди, альфа-самцы. Он всё время пытается меня на правах старшего поддавить немножко. Это нормально на самом деле, даже прикольно.

Овечкин побьёт рекорд Гретцки. Я очень надеюсь, что именно в этом сезоне. Но мне кажется, что всё-таки в следующем. Мне нравится, что вся команда играет на него, красавцы. Особенно когда пустые ворота, люди даже не думают, а просто ищут его глазами на площадке. Это правильно. Мне кажется, сейчас вся Америка этой гонкой живёт. Я думаю, рекорд будет побит, — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Напомним, за 14 матчей у Овечкина 18 очков — 10 заброшенных шайб и восемь результативных передач. От рекорда Уэйна Гретцки в НХЛ его отделяет 31 гол.