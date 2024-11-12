Канарейкин высказался о возможном назначении в «Авангард» бывшего тренера «Вашингтона»

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал информацию о возможном назначении Тодда Рирдена на пост главного тренера «Авангарда». Специалист работал главным тренером «Вашингтона» с 2018 по 2020 год. Также ранее он входил в тренерский штаб «Питтсбурга».

«Приглашение Рирдена пока ни о чём не говорит, дальше будет видно. Ничего не могу сказать о нём. Знаю, где он работал, но надо смотреть на адаптацию в КХЛ.

Может ли он повторить текущий успех Гру в «Тракторе»? В этой жизни возможно всё. Гру показывает результат, хорошая работа. У «Трактора» очень солидная игра и поэтому находятся на первой строчке. У «Авангарда» наоборот, они находятся не на своём месте. Надо что-то менять», — цитирует Канарейкина Legalbet.

В текущем сезоне омский клуб никак не может стабилизировать свою игру и результаты. После 23 матчей «Авангард» занимает лишь 10-е место в таблице Восточной конференции КХЛ.