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Губерниев: Овечкин ещё три сезона будет играть в топе с таким феноменальным здоровьем

Губерниев: Овечкин ещё три сезона будет играть в топе с таким феноменальным здоровьем
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев предположил, когда капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«В НХЛ в принципе можно ожидать чего угодно. Там система драфта и сбалансированность лиги такая, что до высот в Кубке Стэнли могут дойти не то чтобы середняки, но команды, которые поначалу звёзд с неба не хватали.

Овечкин в ситуации без травм ещё три сезона будет играть в топе с таким здоровьем и феноменальным генетическим потенциалом. Если не в этом сезоне, то в следующем он точно побьёт рекорд Гретцки. Буду трижды рад ошибиться, если он всё-таки сделает это в нынешнем чемпионате», — цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».

Напомним, за 14 матчей у Овечкина 18 очков — 10 заброшенных шайб и восемь результативных передач. От рекорда Уэйна Гретцки в НХЛ его отделяет 31 гол.

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