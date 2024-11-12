Канарейкин: в «Филадельфии» всё поставлено на развитие и прогресс Матвея Мичкова

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин оценил возвращение на лёд 19-летнего нападающего «Филадельфии» Матвея Мичкова после двухматчевого отсутствия. Напомним, Мичков пропустил гостевые встречи «Филадельфии» с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1 Б) и «Флоридой Пантерз» (3:4 Б).

«Тренер выводит игрока из состава не просто так. Во-первых, Матвею всего 19 лет. Во-вторых, первый сезон за океаном. Конечно, что-то тренеру не понравилось. Может, где-то недорабатывал, решили дать пару матчей отдыха молодому парню, чтобы посмотрел на игру с трибуны.

Двухматчевая пауза сыграла роль — выступил с новой энергией. Воспитательные меры пошли на пользу. Всё-таки на этом игроке планируют делать команду в будущем. Это будет один из лидеров «Филадельфии», поэтому здесь всё поставлено на его развитие. Всё делается для его прогресса», — цитирует Канарейкина Legalbet.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Мичков провёл 14 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал семь результативных передач.