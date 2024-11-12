Российская хоккеистка «Шанхая»: китайцы постоянно говорят «Путин» и показывают палец вверх

Защитник команды «Шанхай» Ульяна Шевень рассказала об отношении китайцев к России и заявила, что местные жители очень любят президента Владимира Путина и всегда одобряют упоминания о нём.

«Мы живём в отеле, и здесь лифт просто обклеен Путиным. И это первое, что меня поразило, когда мы приехали. Китайцы очень любят нашего президента. Когда мы идём по улице, то на нас так смотрят… В нашем городе очень мало живут и бывают иностранцы. И для местных жителей увидеть человека из России — это вау. Они часто просят сфотографироваться, говорят комплименты, что мы очень красивые, потому что у нас светлые волосы и светлые глаза. Постоянно говорят «Путин» и показывают палец вверх», — цитирует Шевень «РБ Спорт».

Напомним, Ночная хоккейная лига — российская любительская спортивная организация была создана 15 декабря 2011 года по инициативе Владимира Путина и игроков отечественного хоккея.