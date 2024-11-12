«Лада» не может обыграть «Салават Юлаев» в Уфе уже больше 15 лет
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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и тольяттинской «Ладой». Победу в упорной встрече одержали уфимцы со счётом 3:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2024, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Цулыгин (Пименов) – 28:27 (5x4) 1:1 Баранцев (Бородин, Моисеев) – 30:03 (5x5) 2:1 Ян (Шаров, Василевский) – 51:25 (5x5) 3:1 Алалыкин (Ремпал, Зоркин) – 58:48 (en)
«Лада» не может обыграть «Салават Юлаев» в Уфе уже больше 15 лет. В последний раз тольяттинцы обыгрывали «Салават» в гостях 24 сентября 2009 года.
«Салават Юлаев» одержал вторую победу подряд. «Лада» потерпела второе поражение кряду. В текущем сезоне уфимский клуб провёл 23 матча и расположился на третьем месте в таблице Восточной конференции КХЛ. Тольяттинская «Лада» после 24 матчей замыкает восьмёрку Востока.
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