«Лада» не может обыграть «Салават Юлаев» в Уфе уже больше 15 лет

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и тольяттинской «Ладой». Победу в упорной встрече одержали уфимцы со счётом 3:1.

«Лада» не может обыграть «Салават Юлаев» в Уфе уже больше 15 лет. В последний раз тольяттинцы обыгрывали «Салават» в гостях 24 сентября 2009 года.

«Салават Юлаев» одержал вторую победу подряд. «Лада» потерпела второе поражение кряду. В текущем сезоне уфимский клуб провёл 23 матча и расположился на третьем месте в таблице Восточной конференции КХЛ. Тольяттинская «Лада» после 24 матчей замыкает восьмёрку Востока.