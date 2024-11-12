Игинла и Фрэнсис войдут в комитет, рассматривающий кандидатуры на вступление в Зал славы

Бывшие игроки НХЛ Джером Игинла и Эд Ольчик присоединятся к Отборочному комитету, рассматривающему кандидатур на вступление в Зал славы хоккея. Также Рон Фрэнсис станет председателем Отборочного комитета, сменив Майка Гартнера, который перейдёт на пост председателя Совета в июне 2025 года.

В дополнение к этим новым назначениям Брайан Бёрк, Марк де Фой, Андерс Хедберг и Пьер Макгуайр были повторно назначены в Отборочный комитет каждый на дополнительный трёхлетний срок, истекающий 31 декабря 2027 года.

Отборочный комитет соберётся в конце июня 2025 года для рассмотрения надлежащим образом номинированных кандидатов на избрание в почётные члены, а ежегодная церемония вступления в Зал славы состоится 10 ноября 2025 года.