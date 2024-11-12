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Козлов — о победе над «Ладой»: было непросто сдерживать натиск соперника

Козлов — о победе над «Ладой»: было непросто сдерживать натиск соперника
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Ладой» (3:1) и отметил, что в первом периоде уфимской команде пришлось нелегко. Победный гол уфимцы забили лишь в середине третьего периода — отличился Деннис Ян.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2024, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Цулыгин (Пименов) – 28:27 (5x4)     1:1 Баранцев (Бородин, Моисеев) – 30:03 (5x5)     2:1 Ян (Шаров, Василевский) – 51:25 (5x5)     3:1 Алалыкин (Ремпал, Зоркин) – 58:48 (en)    

«Непростой первый период, совершали ошибки, в результате чего соперник перехватил инициативу. Во втором периоде игра поменялась, мы стали действовать более агрессивно, контролировали шайбу, лезли на ворота, отсюда и гол Цулыгина. После 1:1 было понятно, что матч будет до гола. Старались атаковать, но и не нарваться на контратаку. Было непросто сдерживать их натиск. В нужный момент Александр Самонов держал нас в игре. Звено Шарова забило победный гол, все чётко выступили, тем более — перед своими болельщиками выиграть третий матч», — цитирует Козлова пресс-служба клуба.

«Салават Юлаев» одержал вторую победу подряд. «Лада» потерпела второе поражение кряду.

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