ХК «Юта» взял в команду щенка и оформил его как полноценный трансфер

Хоккейный клуб «Юта» взял в команду щенка по кличке Арчи и оформил его как полноценный трансфер. Когда щенок вырастет, он станет служебной собакой. Пресс-служба клуба опубликовала фотографии, на которых щенок подписал контракт с клубом следом от лапы.

Фото: ХК «Юта»

Напомним, ранее «Юта» носила название «Аризона Койотс». После переезда клуба в соответствии с соглашением, заключённым в апреле 2024 года, все драфт-пики, принадлежавшие франшизе, были переданы новой команде. Команда выступает на современной 16-тысячной арене, на которой проводит свои матчи баскетбольный клуб «Юта Джаз». «Юты» определится с логотипом, талисманом и названием перед стартом сезона-2025/2026.