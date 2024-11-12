Daily Faceoff назвал игру вратаря Томпсона одной из причин успеха «Вашингтона» в сезоне

Журналист Daily Faceoff Стивен Эллис отметил большой вклад вратаря Логана Томпсона в успешное выступление «Вашингтона» на старте сезона. Голкипер одержал семь побед в семи матчах, установив клубный рекорд.

«Большой причиной возрождения «Кэпиталз» в этом сезоне стала превосходная игра вратаря. Логан Томпсон может похвастаться идеальным результатом 7-0. Неудивительно, что он играл так хорошо — его рекорд побед и поражений за карьеру 63-32-11, в основном — с «Вегасом», но он делает это за сверхнизкую зарплату в $ 766 тыс. Ожидаемый UFA имеет 4,3 GSAx, что ставит его на восьмое место среди вратарей, сыгравших не менее пяти матчей, что значительно выше -3,1 Чарли Линдгрена. Тем не менее они приносят победы «Кэпиталз» — наряду с великолепной игрой Алекса Овечкина, конечно», — цитирует журналиста Daily Faceoff.