Браташ: куда ни приедешь, говорят, что «Лада» не выигрывала здесь с прошлого тысячелетия
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Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокоментировал поражение в матче с «Салаватом Юлаевым» (1:3) и заявил, что исход матча решила одна ошибка. Тольяттинский клуб не может победить в Уфе на протяжении 15 лет.
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2024, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Цулыгин (Пименов) – 28:27 (5x4) 1:1 Баранцев (Бородин, Моисеев) – 30:03 (5x5) 2:1 Ян (Шаров, Василевский) – 51:25 (5x5) 3:1 Алалыкин (Ремпал, Зоркин) – 58:48 (en)
«В таких играх одна ошибка, даже мелкая недоработка, может решить исход, что и произошло. К сожалению, не в нашу пользу. Куда ни приедешь, везде говорят, что чуть ли не с прошлого тысячелетия мы не выигрывали. Нам от этого ни холодно, ни горячо. Сами понимаете, у нас новая команда. Мы не знаем этих фактов, они нас не касаются», — цитирует Браташа пресс-служба КХЛ.
В последний раз «Лада» обыгрывала клуб «Салават Юлаев» в гостях 24 сентября 2009 года.
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