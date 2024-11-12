Браташ: куда ни приедешь, говорят, что «Лада» не выигрывала здесь с прошлого тысячелетия

Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокоментировал поражение в матче с «Салаватом Юлаевым» (1:3) и заявил, что исход матча решила одна ошибка. Тольяттинский клуб не может победить в Уфе на протяжении 15 лет.

«В таких играх одна ошибка, даже мелкая недоработка, может решить исход, что и произошло. К сожалению, не в нашу пользу. Куда ни приедешь, везде говорят, что чуть ли не с прошлого тысячелетия мы не выигрывали. Нам от этого ни холодно, ни горячо. Сами понимаете, у нас новая команда. Мы не знаем этих фактов, они нас не касаются», — цитирует Браташа пресс-служба КХЛ.

В последний раз «Лада» обыгрывала клуб «Салават Юлаев» в гостях 24 сентября 2009 года.