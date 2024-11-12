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Губернатор Самарской области осудил траты бюджета, выделяемого на спортивные клубы

Губернатор Самарской области осудил траты бюджета, выделяемого на спортивные клубы
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что будет бороться с растратой бюджетных денег, которые якобы сотнями миллионов рублей утекают в карманы определённых групп людей, никак не связанных с регионом.

«В профессиональном футболе и хоккее нами пытаются манипулировать определённые группы людей, которые зарабатывают сотни миллионов рублей из бюджетных средств Самарской области. Они не имеют никакого отношения к Самаре. Я не буду на это смотреть сквозь пальцы. Мне говорят: не надо, там политические риски, болельщики… Я сам болельщик, болею за красивый футбол и каждый день душой болею за то, чтобы не воровали деньги из бюджета.

Я считаю, когда мы отдаём сотни миллионов рублей и у нас 83-е место в стране по инфраструктуре, то это — воровство. Я это буду последовательно пресекать. Меня поймут, когда появятся новые объекты, и при этом команды останутся там, где они находятся, но в совершенно других условиях. Все решения, которые мы здесь принимаем, должны быть направлены лишь на благо людей», – заявил губернатор на оперативном совещании областного правительства.

Напомним, ранее в «Ладе» объявили, что клуб имеет финансовую задолженность перед игроками за октябрь.

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